Affaire des passeports diplomatiques fuités : qui veut empêcher la réconciliation Beyrouth-Damas ?

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, et son homologue syrien, Assaad el-Chaïbani, lors d'une conférence de presse conjointe à l’issue de leur rencontre à Beyrouth le 10 octobre 2025.Salah Hijazi/L'OLJ
Un agent libanais de la sécurité des ambassades à Masnaa envoie les clichés à son ancien chef, lequel les transfère à un « civil ». Celui-ci se charge de les faire passer à un groupe pro-Bachar el-Assad en Syrie, qui, enfin, les diffuse sur ses réseaux sociaux. Voici, selon les Forces de sécurité intérieure, la chaîne qu’ont suivie les photos des passeports des membres d’une délégation diplomatique syrienne, venue au Liban le 17 septembre pour faire avancer le chantier de la réhabilitation des relations entre les deux pays. En soi, l’incident – au modus operandi assez primitif – n’a pas suscité de remous, et l’intervention rapide des autorités libanaises a permis d’éviter une crise diplomatique entre les deux voisins, qui traitent pour la première fois en une soixantaine d’années d’État à État. Il n’empêche que ceux qui se tiennent...
Un agent libanais de la sécurité des ambassades à Masnaa envoie les clichés à son ancien chef, lequel les transfère à un « civil ». Celui-ci se charge de les faire passer à un groupe pro-Bachar el-Assad en Syrie, qui, enfin, les diffuse sur ses réseaux sociaux. Voici, selon les Forces de sécurité intérieure, la chaîne qu’ont suivie les photos des passeports des membres d’une délégation diplomatique syrienne, venue au Liban le 17 septembre pour faire avancer le chantier de la réhabilitation des relations entre les deux pays. En soi, l’incident – au modus operandi assez primitif – n’a pas suscité de remous, et l’intervention rapide des autorités libanaises a permis d’éviter une crise diplomatique entre les deux voisins, qui traitent pour la première fois en une soixantaine d’années d’État à...
Économisez 54% sur votre abonnement !
Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
Il y a un Deep State qui soutien et collabore avec Hezballah et qui traque les opposants de ce dernier au risque de faire passer le Liban pour un pays de non droit ou une république bananière. Ces pratiques entaillent l'image du Pays et l'isolent encore plus. Tous ceux qui peuvent aider le Liban financièrement et aussi le sanctionner ne plaisantent pas s'agissant de ces sujets.
15 h 50, le 24 octobre 2025