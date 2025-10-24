Affaire des passeports diplomatiques fuités : qui veut empêcher la réconciliation Beyrouth-Damas ?

Un agent libanais de la sécurité des ambassades à Masnaa envoie les clichés à son ancien chef, lequel les transfère à un « civil ». Celui-ci se charge de les faire passer à un groupe pro-Bachar el-Assad en Syrie, qui, enfin, les diffuse sur ses réseaux sociaux. Voici, selon les Forces de sécurité intérieure, la chaîne qu’ont suivie les photos des passeports des membres d’une délégation diplomatique syrienne, venue au Liban le 17 septembre pour faire avancer le chantier de la réhabilitation des relations entre les deux pays. En soi, l’incident – au modus operandi assez primitif – n’a pas suscité de remous, et l’intervention rapide des autorités libanaises a permis d’éviter une crise diplomatique entre les deux voisins, qui traitent pour la première fois en une soixantaine d’années d’État à...

Économisez 54% sur votre abonnement ! Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte