Les forces gouvernementales confirment encercler un camp de jihadistes français où est retranché Diaby

Les forces gouvernementales syriennes ont confirmé mercredi encercler un camp de jihadistes français dirigés par Oumar Diaby, alias Omar Omsen, après que ce dernier ait refusé de se livrer aux autorités qui l'accusent d'enlèvement.

Dans un communiqué, le commandant des forces de la sécurité intérieure de la province d'Idleb (nord-ouest), le général Ghassan Bakir, a indiqué que le jihadiste français avait refusé de se livrer aux autorités et précisé qu'en conséquence les forces gouvernementales "encerclent entièrement" son camp situé proche de la frontière turque.