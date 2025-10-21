JD Vance "très optimiste" sur le cessez-le-feu à Gaza même si cela va prendre "beaucoup de temps"

Le vice-président américain JD Vance, en visite en Israël, a affiché son optimisme quant au maintien du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le troisième après plus de deux ans de guerre et qui apparaît fragilisé après des violences dimanche.

"Cela va nécessiter beaucoup, beaucoup de temps", ainsi qu'"un effort et (... ) une supervision constants", a déclaré JD Vance, mais "ce qu'on a vu durant la semaine écoulée me rend très optimiste sur le fait que le cessez-le-feu" en vigueur depuis le 10 octobre "va durer".

Deux jours auparavant, des violences et des bombardements meurtriers à Gaza ont illustré la fragilité du cessez-le-feu entré en vigueur à Gaza le 10 octobre, sous la pression des Etats-Unis, plus de deux ans après le début de la guerre déclenchée par l'attaque du groupe islamiste palestinien Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

"Chaque fois qu'il y a un acte de violence, il y a cette tendance à dire: oh, c'est la fin du cessez-le-feu, c'est la fin du plan de paix", a déclaré M. Vance depuis le nouveau Centre de coordination militaro-civile (CCMC), organisme de surveillance de la trêve, sous supervision américaine, tout juste inauguré à Kiryat Gat dans le sud-ouest d'Israël.

Or, "ce n'est pas la fin. C'est en fait exactement comme cela doit se passer lorsque vous avez des personnes qui se détestent, qui se sont combattues pendant très longtemps. Nous nous en sortons très bien", a-t-il estimé lors d'une conférence de presse en présence de l'émissaire américain Steve Witkoff et du gendre du président américain Donald Trump.

De nombreux points du plan de paix pour Gaza présenté par M. Trump en septembre restent néanmoins en suspens, dont la question du désarmement du mouvement islamiste.





- Pas de date butoir -





Sur ce point, "le Hamas doit se conformer à l'accord [sinon] de très mauvaises choses vont se produire, mais je ne vais pas faire ce que [M. Trump] a refusé de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire fixer une date butoir explicite, car [...] ces choses-là sont difficiles", a dit M. Vance

Une certitude selon JD Vance: "Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain à Gaza", a-t-il dit.

Le CCMC, auquel participent 200 soldats américains, soutiendra "la stabilisation du conflit" et "sera le centre de livraison de tout ce qui entre à Gaza", a dit l'amiral Brad Cooper, chef du Commandement central américain (supervisant les troupes américaines déployées de la corne de l'Afrique à l'Asie centrale), également présent à Kiryat Gat.

Quant à la suite du cessez-le-feu , "je pense que tout le monde a un rôle à jouer ici", a dit M. Vance, entre le financement, la reconstruction ou encore la médiation "avec les différentes parties pour s'assurer que ce processus de désescalade fonctionne réellement et soit mis en œuvre".

"Nous ne cherchons pas à imposer quoi que ce soit à nos amis israéliens en ce qui concerne la présence de troupes étrangères sur leur sol, mais nous pensons qu'il y a un rôle constructif que les Turcs peuvent jouer", a-t-il ajouté.

Le 11 octobre, l'amiral Cooper, a soutenu qu'aucune troupe américaine ne serait déployée sur le territoire palestinien. L'armée américaine doit plutôt coordonner une force multinationale qui se déploiera, elle, à Gaza.

L’Indonésie s'est déjà dite prête à envoyer des troupes pour participer.

Ce qui est également prévu dans le plan a ajouté JD Vance, "c'est que le Hamas doit se désarmer", qu'il se "comporte vraiment correctement", et que, "alors que tous les combattants peuvent bénéficier d'une certaine clémence, ils ne puissent pas se tuer entre eux ni tuer leurs compatriotes palestiniens".

"Maintenant, encore une fois, cela prendra un peu de temps", a-t-il ajouté. Mais s'ils désarment, il y a un avenir meilleur pour tout le monde".

