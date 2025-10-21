La Croix-Rouge en chemin pour récupérer des dépouilles d'otages à Gaza (armée israélienne)

L'armée israélienne a indiqué mardi que la Croix-Rouge était en chemin pour récupérer dans le sud de la bande de Gaza des dépouilles d'otages, dont le Hamas avait annoncé plus tôt la restitution.

"Selon les informations reçues, la Croix-Rouge est en chemin vers le point de rencontre dans le sud de la bande de Gaza, où des cercueils d'otages lui seront remis", indique l'armée dans un communiqué. Treize corps d'otages détenus à Gaza ont été pour l'heure restitués sur les 28 que le mouvement islamiste s'est engagé à rendre à Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

