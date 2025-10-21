Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Le prince héritier saoudien rencontrera Trump à Washington en novembre (source proche du gouvernement)


AFP / le 21 octobre 2025 à 17h47

Le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, rencontrera Donald Trump le 18 novembre à Washington, a déclaré mardi à l'AFP une source proche du gouvernement saoudien.

Il arrivera le 17 novembre aux Etats-Unis et s'entretiendra avec le président américain le lendemain, a indiqué cette source sous couvert de l'anonymat. 

ht/th/cm/tp

© Agence France-Presse

Le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, rencontrera Donald Trump le 18 novembre à Washington, a déclaré mardi à l'AFP une source proche du gouvernement saoudien.

Il arrivera le 17 novembre aux Etats-Unis et s'entretiendra avec le président américain le lendemain, a indiqué cette source sous couvert de l'anonymat. 

ht/th/cm/tp

© Agence France-Presse

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés