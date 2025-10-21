Le prince héritier saoudien rencontrera Trump à Washington en novembre (source proche du gouvernement)

Le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, rencontrera Donald Trump le 18 novembre à Washington, a déclaré mardi à l'AFP une source proche du gouvernement saoudien.

Il arrivera le 17 novembre aux Etats-Unis et s'entretiendra avec le président américain le lendemain, a indiqué cette source sous couvert de l'anonymat.

