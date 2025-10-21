Ukraine: importantes coupures d'électricité dans le nord après de nouvelles frappes russes

La ville de Tcherniguiv et une partie de la région éponyme, dans le nord de l'Ukraine, étaient privée d'électricité et parfois de l'eau du robinet mardi, après des frappes russes, a indiqué l'administration de ce territoire.

« En raison d'une attaque nocturne, la ville de Tcherniguiv et les communautés du nord de la région sont privées d'électricité. Divers hôpitaux, établissements du secteur social et administrations municipales fonctionnent grâce à l'alimentation électrique de secours », a précisé le gouverneur de la région, Viatcheslav Tchaus, sur Telegram. Si les opérateurs mettent tout en œuvre pour un retour à la normale le plus rapidement possible, « dans certains secteurs, les travaux de réparation sont impossibles en raison de la menace de nouvelles attaques », a-t-il souligné.

La Russie a récemment intensifié ses frappes sur le réseau énergétique ukrainien à l'approche de l'hiver. Cela a contraint les autorités ukrainiennes à réduire la consommation et à imposer dans de nombreux endroits des coupures d'électricité d'urgence afin de préserver le réseau. « Les Russes prennent délibérément pour cible les installations énergétiques de la région de Tcherniguiv, et ce de manière particulièrement intensive depuis deux mois », a déploré à la télévision ukrainienne Andriï Podorvan, un conseiller de M. Tchaus.

La semaine dernière, la compagnie gazière ukrainienne Naftogaz avait aussi indiqué que plus de la moitié de ses capacités de production ont été détruites, les frappes russes du 3 octobre dernier ayant probablement constitué « l'attaque la plus massive de l'histoire sur les infrastructures gazières ».