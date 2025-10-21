Trump dit que ses alliés au Moyen-Orient sont prêts à envoyer des troupes pour « redresser » le Hamas

Donald Trump a assuré mardi que ses alliés au Moyen-Orient et autour étaient prêts à envoyer, à sa demande, des troupes dans la bande de Gaza pour « redresser » le Hamas si le mouvement palestinien ne mettait pas fin à ses violations de l'accord de cessez-le-feu.

« Nombre de nos désormais grands alliés au Moyen-Orient, et dans les zones alentour, m'ont explicitement et fermement (...) informé qu'ils accueilleraient favorablement l'occasion, à ma demande, d'entrer à Gaza en force et +redresser+ le Hamas s'il continuait à mal se conduire, en violation de leur accord avec nous », a indiqué le président américain sur sa plateforme Truth Social.