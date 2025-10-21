« Retour volontaire » de migrants syriens : un sixième convoi prévu jeudi par la SG

La Direction générale de la Sûreté générale (SG) a annoncé mardi qu'un sixième convoi pour le « retour volontaire » de migrants et réfugiés syriens, dans le cadre d'un plan mis en place par le Haut commissariat pour les réfugiés de l'ONU (HCR), se tiendra le jeudi prochain. Le nombre de personnes concernées par ce convoi n'a pas été précisé.

Le départ est prévu dès 6h du matin depuis la Foire internationale Rachid Karamé de Tripoli, avant de rejoindre la Syrie par le poste-frontière de Arida au Nord - comme ce fut le cas pour le quatrième convoi du même - a précisé la SG dans un communiqué. Celle-ci a rappelé que l'opération aura lieu en coordination avec l’État syrien et en collaboration avec le HCR, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Croix-Rouge libanaise et plusieurs organisations humanitaires.

Les trois premiers et le cinquième convois avaient, eux, regagné la Syrie par le poste-frontière de Masnaa, à l’est de Chtaura, dans la Békaa.

Le précédent convoi, soit le cinquième, constitue le plus important rapatriement organisé depuis le lancement de ces initiatives, puisqu’il avait transporté, mercredi dernier, environ 400 personnes au départ de la Cité sportive, selon des chiffres transmis par le HCR à L’Orient-Le Jour. Au total, 974 migrants et réfugiés syriens ont déjà choisi de rentrer dans leur pays d’origine via ces départs organisés lors des cinq convois précédents, partis de Beyrouth ou de Tripoli.

Quelque 114 000 personnes se sont inscrites sur les listes des candidats au programme de départ volontaire, impliquant une radiation de leur dossier dès leur arrivée en Syrie. Ceux-ci représentent toutefois une minorité au sein de l’ensemble des retours, dont la majeure partie repose sur des initiatives spontanées. De manière générale, il est attendu qu’environ 400 000 Syriens, migrants et réfugiés, rentrent dans leur pays d’ici la fin de l’année 2025. Ainsi, 294 912 dossiers de réfugiés syriens ont déjà été radiés des listes du HCR au Liban, entre le début de l’année et la fin du mois de septembre, en raison d’un départ présumé ou vérifié. Ce chiffre pourrait toutefois être sous-estimé, car une partie conséquente des exilés syriens au Liban ne sont pas enregistrés sur les listes du HCR.

Le nombre des réfugiés syriens officiellement enregistrés au Liban est de 722. 173, selon la dernière estimation du HCR datant du 31 mars 2025, mais le nombre réel des Syriens résidant au Liban est estimé à 1,4 million, alors que le HCR a cessé d'enregistrer de nouveaux réfugiés depuis mai 2015, ce qui contribue à l'écart entre les chiffres officiels et les estimations.