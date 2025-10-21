La situation demeure « très fragile », « urgence absolue » à faire entrer l'aide humanitaire, estime Macron

Le président français Emmanuel Macron a estimé mardi que le cessez-le-feu restait « très fragile » à Gaza et appelé à la réouverture des points d'entrée vers le territoire, « une urgence absolue », pour faire entrer l'aide humanitaire.

« La situation demeure très fragile et nous le savons. Il importe que le Hamas respecte pleinement les engagements qu'il a pris (...) et que la pression demeure pour que le cessez-le-feu soit pleinement observé », a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Ljubljana.

Il faut « passer tout de suite, et c'est l'urgence absolue, à la réouverture des ponts humanitaires et des différentes routes humanitaires pour que l'aide, l'alimentation et les soins de première nécessité puissent être apportés à la population », a-t-il ajouté.