Société - Reportage

« Notre fierté » : à Tannourine, les habitants affichent leur confiance face à une « histoire fabriquée »

La société de production d’eau minérale a repris ses activités samedi après un arrêt de cinq jours.

Par Nemtala EDDÉ, le 23 octobre 2025 à 00h00

L'usine Tannourine est située au creux d'une vallée, dans le village éponyme, dans le caza de Batroun. Photo Nemtala Eddé/L'Orient-Le Jour

« Je vais boire l’eau de Tannourine ! » C’est sur ces mots, et en prenant une gorgée de la bouteille placée devant lui, que le ministre de l’Industrie, Joe Issa el-Khoury, a clos sa conférence de presse dimanche dans l’usine de la célèbre marque d’eau minérale. Perchée à plus de 1 000 mètres d’altitude, au creux d’une vallée, la société du village de Tannourine el-Tahta, dans le caza de Batroun, a repris ses activités samedi, après l’accord du ministère de la Santé. « On n’a pas dormi cette semaine. Les appels et messages de soutien ne se sont pas arrêtés ! » confie à L’Orient-Le Jour le président du conseil d’administration, Georges Makhoul. Lundi dernier, le ministère de la Santé avait publié une circulaire annonçant la présence d’une bactérie dans l’eau en bouteille de cette marque et ordonné, à la surprise générale, son retrait...
