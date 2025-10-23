« Je vais boire l’eau de Tannourine ! » C’est sur ces mots, et en prenant une gorgée de la bouteille placée devant lui, que le ministre de l’Industrie, Joe Issa el-Khoury, a clos sa conférence de presse dimanche dans l’usine de la célèbre marque d’eau minérale. Perchée à plus de 1 000 mètres d’altitude, au creux d’une vallée, la société du village de Tannourine el-Tahta, dans le caza de Batroun, a repris ses activités samedi, après l’accord du ministère de la Santé. « On n’a pas dormi cette semaine. Les appels et messages de soutien ne se sont pas arrêtés ! » confie à L’Orient-Le Jour le président du conseil d’administration, Georges Makhoul. Lundi dernier, le ministère de la Santé avait publié une circulaire annonçant la présence d’une bactérie dans l’eau en bouteille de cette...

