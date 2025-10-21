Un projet commun pour un développement plus durable à Anjar

La FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), en partenariat avec le ministère libanais de l’Agriculture, la municipalité de Anjar et avec le soutien financier du gouvernement de la République de Corée, a célébré la réussite du projet « Renforcer la résilience des réfugiés et des communautés hôtes » lors d’une visite de terrain dans la Békaa. Le projet, mis en œuvre conjointement par la FAO et le ministère, visait à améliorer les moyens de subsistance, promouvoir la durabilité environnementale et renforcer la préparation locale face aux catastrophes.

La délégation comprenait notamment Gyusuk Geon, ambassadeur de la République de Corée au Liban, Nora Ourabah Haddad, représentante de la FAO au Liban, Setrak Havatian, président de la municipalité de Anjar, Khalil Akl, chef du service agricole de la Békaa représentant le ministère de l’Agriculture.

Les participants ont visité plusieurs infrastructures-clés, dont une unité municipale d’intervention multirisques, dotée d’un camion équipé pour faire face aux inondations et aux incendies, et un système de pompage d’eau à énergie solaire financé par la Corée. Ces équipements s’ajoutent à des programmes de sensibilisation à la prévention des incendies et à la gestion des risques d’inondation, renforçant ainsi la résilience de Anjar face aux défis climatiques.

L’ambassadeur Gyusuk Geon a salué une initiative qui « a permis aux réfugiés et aux communautés hôtes d’agir ensemble pour reconstruire et protéger leur environnement commun », qualifiant le projet « d’exemple de développement inclusif et de consolidation de la paix ».

Pour Nora Ourabah Haddad, le projet « illustre comment la coopération internationale et l’engagement local peuvent améliorer concrètement les conditions de vie des communautés vulnérables ». Un programme « Cash-for-Work » a ainsi offert un emploi temporaire à 300 personnes issues des deux communautés, précédé de formations spécialisées en reboisement, entretien des terres et agriculture intelligente face au climat.

Quant à Khalil Akl, il a souligné que cette initiative constitue un modèle pour les futurs projets alliant résilience, durabilité et autonomisation communautaire.