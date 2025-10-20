Le pape Léon XIV qualifie sa future visite au Liban de « message de paix et d’espérance »

Attendu fin novembre au Liban pour une visite apostolique, le pape Léon XIV a qualifié dimanche, depuis le Vatican, ce déplacement de « message de paix et d’espérance », en réponse au président libanais Joseph Aoun, qui lui avait assuré que les Libanais « attendent sa visite avec une grande impatience ».

Cet échange a eu lieu en marge de la cérémonie de canonisation de l’évêque Ignace Maloyan, à laquelle ont assisté le jour même le chef de l’État et son épouse, Neemat Aoun, sur la place Saint-Pierre, au Saint-Siège. Évêque arménien catholique de Mardin en Turquie, martyrisé lors du génocide arménien de 1915, il avait passé les premières années de sa prêtrise au Liban, au couvent de Bzoummar dans le Kesrouan, où il avait été envoyé à l’âge de 14 ans.

Le Saint-Père effectuera une visite apostolique au Liban du 30 novembre au 2 décembre, après s'être rendu en Turquie du 27 au 30 novembre, pour le 1 700ᵉ anniversaire du Concile de Nicée, événement majeur de l’histoire de la chrétienté, dans ce qui constituera sa première tournée à l'étranger depuis son élection le 8 mai dernier.

Courant septembre, des sources vaticanes avaient indiqué que des préparatifs étaient en cours pour ce voyage au Liban, sans plus de détails, suscitant l'enthousiasme des fidèles chrétiens au Liban, tandis que le pape François n'avait pu se rendre au pays du Cèdre.

Le patriarche maronite Béchara Raï, qui a également assisté à la cérémonie de canonisation de sept nouveaux saints de l'Eglise catholique, dont l'archevêque arménien, a affirmé, la veille, dans une déclaration, que « le Liban reste et demeure une terre de paix et de coexistence, comme le réclament tous ».