L'armée israélienne dit avoir frappé des dizaines de cibles du Hamas à Gaza dimanche

L'armée israélienne a dit avoir frappé "des dizaines" de cibles du Hamas à travers la bande Gaza dimanche, accusant le mouvement islamiste palestinien d'avoir violé le cessez-le-feu, dans un communiqué.

"Au cours des dernières heures, en réponse à la violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu plus tôt" dans la journée, l'armée a "frappé des dizaines de cibles terroristes du Hamas à travers la bande de Gaza" dont des stocks d'armes et des infrastructures souterraines, indique ce communiqué.

De son côté, la Défense civile de Gaza, qui opère sous le contrôle du Hamas, a fait état de 21 personnes tuées par l'armée israélienne, dont des enfants.