Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Cessez-le-feu

L'armée israélienne dit avoir frappé des dizaines de cibles du Hamas à Gaza dimanche

AFP / le 19 octobre 2025 à 19h47

L'armée israélienne a dit avoir frappé "des dizaines" de cibles du Hamas à travers la bande Gaza dimanche, accusant le mouvement islamiste palestinien d'avoir violé le cessez-le-feu, dans un communiqué. 

"Au cours des dernières heures, en réponse à la violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu plus tôt" dans la journée, l'armée a "frappé des dizaines de cibles terroristes du Hamas à travers la bande de Gaza" dont des stocks d'armes et des infrastructures souterraines, indique ce communiqué.

De son côté, la Défense civile de Gaza, qui opère sous le contrôle du Hamas, a fait état de 21 personnes tuées par l'armée israélienne, dont des enfants.


L'armée israélienne a dit avoir frappé "des dizaines" de cibles du Hamas à travers la bande Gaza dimanche, accusant le mouvement islamiste palestinien d'avoir violé le cessez-le-feu, dans un communiqué. 


"Au cours des dernières heures, en réponse à la violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu plus tôt" dans la journée, l'armée a "frappé des dizaines de cibles terroristes du Hamas à travers la bande de Gaza" dont des stocks d'armes et des infrastructures souterraines, indique ce communiqué.


De son côté, la Défense civile de Gaza, qui opère sous le contrôle du Hamas, a fait état de 21 personnes tuées par l'armée israélienne, dont des enfants.


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés