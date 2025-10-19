Menu
Dernières Infos

Israël dit avoir lancé de nouvelles frappes dans le sud de la bande de Gaza

AFP / le 19 octobre 2025 à 18h18

L'armée israélienne a indiqué avoir lancé dimanche de nouvelles frappes dans le sud de la bande de Gaza, après avoir fait état de premiers bombardements dans la zone, à Rafah, en riposte selon elle à des attaques du Hamas, démenties par le mouvement.

"En réponse à la violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu plus tôt aujourd'hui", l'armée israélienne, "a débuté une série de frappes contre des cibles terroristes du Hamas dans le sud de la bande de Gaza", a indiqué un communiqué militaire, au moment où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre. 

Selon un journaliste de l'AFP, des frappes ciblent la partie orientale de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien. 


