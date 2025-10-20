« Pour Israël, il est utile d’avoir un adversaire tel que le Hamas, contrairement au Fateh »

Au moment où le Hamas veut éviter d’apparaître affaibli après deux ans d’une guerre dévastatrice à Gaza, l’Autorité palestinienne semble de son côté incapable de se réformer, s’enlisant dans une crise de légitimité et de crédibilité. Cela alors que la question d’un État palestinien n’a jamais été autant sur le devant de la scène internationale depuis des décennies, face notamment à l’expansion des ambitions coloniales israéliennes en Cisjordanie. Qui au sein du mouvement national palestinien pourrait donc tirer parti des victoires diplomatiques qu’ont constituées les récentes vagues de reconnaissance de la Palestine, et faire avancer la souveraineté palestinienne ? L’Orient-Le Jour fait le point avec Hussein Ibish, chercheur à l’Arab Gulf States Institute.Quelle est aujourd’hui la...

