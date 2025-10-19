Un responsable militaire israélien évoque la possibilité d'autres frappes sur Gaza

Un responsable militaire israélien a évoqué dimanche « la possibilité d'autres frappes » israéliennes sur la bande de Gaza, après selon lui trois attaques contre les troupes israéliennes dans la ville de Rafah (sud) et celle de Beit Lahia (nord). « Il est possible qu'il y ait d'autres frappes », a déclaré ce responsable lors d'une communication en ligne avec des journalistes.

