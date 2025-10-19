Menu
Dernières Infos - Cessez-le-feu

Gaza : 15 corps de Palestiniens ont été restitués par Israël


AFP / le 19 octobre 2025 à 14h26

Un employé de l'hôpital vérifie la carte d'identité trouvée sur le corps d'un Palestinien libéré par Israël dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu et d'échange d'otages à Gaza, à l'intérieur d'un camion frigorifique devant l'hôpital Nasser à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 18 octobre 2025. Phoot AFP/OMAR AL-QATTAA

Le ministère de la Santé à Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, a annoncé dimanche que les dépouilles de 15 Palestiniens ont été restituées à Gaza par Israël, portant à 150 le nombre de corps rapatriés depuis le début de la semaine dans la bande de Gaza.

Dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu négocié par le président américain Donald Trump, Israël doit remettre les corps de 15 Palestiniens pour chaque Israélien décédé rendu.

Israël a annoncé dimanche avoir identifié les deux dépouilles d'otages remises la veille à Gaza par le Hamas, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

