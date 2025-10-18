Israël restitue 15 dépouilles de Palestiniens à Gaza, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas

Le ministère de la Santé à Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, a indiqué samedi qu'Israël avait restitué 15 dépouilles de Palestiniens, portant à 135 le nombre de corps rapatriés depuis lundi dans la bande de Gaza. Selon l'accord de cessez-le-feu négocié sous l'égide du président américain Donald Trump, il est prévu que pour chaque dépouille d'otage israélien restituée, Israël remettra les dépouilles de 15 Gazaouis décédés.

Le Hamas a depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre remis les restes de dix otages: neuf Israéliens et un étudiant népalais. Le ministère de la Santé à Gaza assure que certains des corps rendus en échange par Israël portent des traces « d'abus, de coups, de menottes (...) ». Il avait déjà fait des accusations similaires depuis qu'ont débuté mardi les premiers rapatriements de dépouilles de Palestiniens.

Il s'agit d' « allégations sans fondement » au service de « la propagande du Hamas », a réagi vendredi l'armée israélienne sollicitée par l'AFP. « Tous les corps restitués jusqu'à présent sont ceux de combattants de la bande de Gaza », a affirmé l'armée.



