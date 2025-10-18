La Défense civile fait état de neuf morts dans des tirs israéliens vendredi

La Défense civile dans la bande de Gaza, opérant sous l'autorité du Hamas, a affirmé samedi avoir récupéré les dépouilles de neuf Palestiniens tués selon elle la veille dans des tirs israéliens contre un bus.

« En coordination avec le bureau de la Croix-Rouge, les équipes de la Défense civile ont pu récupérer neuf martyrs après que l'occupation israélienne a pris pour cible hier un bus transportant des déplacés à l'est du quartier Zeitoun » à Gaza-ville, a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile.

M. Bassal a déclaré que les victimes, parmi lesquelles des enfants, étaient toutes des membres de la famille Chaabane tués alors qu'ils « cherchaient à vérifier (l'état de) leur maison » après les bombardements israéliens durant la guerre.

L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir « identifié » un véhicule « suspect en train de franchir la ligne jaune », référence à la ligne de repli des forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza convenue dans le cadre du cessez-le-feu.

Après des tirs de semonce, les soldats ont « ouvert le feu pour éliminer la menace » et ce « conformément à l'accord » de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas entré en vigueur le 10 octobre. Parrainé par le président américain Donald Trump, l'accord vise à mettre définitivement à la guerre à Gaza.

Des centaines de milliers de Palestiniens sont retournés dans le nord de Gaza à la recherche de leurs maisons depuis le début du cessez-le-feu, le troisième depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023. Plusieurs Gazaouis ont confié à l'AFP être incapables de localiser leurs maisons —ou même des repères familiers — dans des quartiers désormais enfouis sous les décombres de bâtiments détruits par les bombardements israéliens.



