En Syrie, le come-back (anachronique) des Omeyyades

« Je suis un musulman arabe, pas le subordonné de l’Iran. » Dans un studio aux couleurs sombres, cheveux gominés, tee-shirt noir, le chanteur syrien Majid el-Khaldi célèbre fièrement son identité au rythme d’une musique martiale. Derrière lui, accroché au mur, un tableau à la gloire des Bani Oumayya, la dynastie des Omeyyades qui a régné sur le monde musulman de 661 à 750 puis sur al-Andalous de 756 à 1031. Perché sur une enceinte, derrière une console de mixage, le drapeau aux trois étoiles rouges de la révolution syrienne. Le titre du morceau est explicite : Les Omeyyades, leur essence est l’or. Dans le collimateur de l’artiste, les chiites en général et la République islamique en particulier. « L’histoire des hommes, ô ignorant, comment pourrais-tu la connaître, alors que tous les livres de tes ancêtres sont falsifiés ? » s’égosille-t-il. « La voie de Khamenei, ô inconscient, est écrite dans le crime. Il sème sa doctrine parmi tes enfants et les jette comme du bois dans le feu. »

La sortie sur YouTube date de 2024, plusieurs mois avant la chute du régime Assad le 8 décembre. Mais elle illustre un phénomène qui semble avoir pris de l’ampleur au cours de l'année passée. Sur les réseaux sociaux, les références aux Omeyyades émanent à la fois des partisans du nouveau pouvoir et de ses opposants. Les premiers l’instrumentalisent dans un sens positif pour vanter une grandeur retrouvée après des décennies de persécutions assadiennes. Les seconds, dans un sens négatif, soit par rejet de l'héritage arabe et islamique de la Syrie, ou par inquiétudes identitaires exacerbées par les massacres anti-alaouites qui ont eu lieu en mars 2024 sur la côte et les exactions anti-druzes qui endeuillent la province de Soueida depuis juillet.

En soi, cette passion pour les Omeyyades n’a rien d'inédit. D’abord, parce que leur célébration, et à travers eux, celle de Damas, a marqué les lettres et les arts tout au long du XXe siècle, en particulier au Levant. « La Syrie, et Damas plus particulièrement, n'ont jamais connu une gloire comparable à celle de l'époque omeyyade. C’est la seule fois où la Syrie a formé un empire d'une telle envergure », rappelle l’essayiste et nouvelliste syrien Odai Alzoubi. « Damas comme capitale des Omeyyades et de l'arabité, vous la retrouvez dans les poèmes de Nizar Kabbani, dans la voix de Feyrouz qui chante des vers de Saïd Akl sur un air des frères Rahbani, mais aussi dans les travaux de Mohammad Kurd Ali, fondateur de l'Académie de langue arabe en 1918. Hafez el-Assad, et dans une moindre mesure Bachar el-Assad, portés par une idéologie panarabe, assumaient de leur côté cet héritage », ajoute-t-il, soulignant en outre que dans les cercles du père, des poètes flagorneurs n’hésitaient pas à le comparer aux califes.

Ensuite, parce que toutes les nations exploitent des épisodes de leur histoire à des fins politiques ou de construction/reconstruction nationale, quitte à prendre des libertés avec les faits. Il en va ainsi d'événements comme la Révolution française qui ont ébranlé l’ordre politique et social. Ou de personnages – tels que Cléopât« e, Zénobi » ou encore Jeanne d’Arc – dont on a tout oublié ou presque de leur caractère historique pour les ériger en mythes, évolutifs au gré des circonstances et des idéologies en vogue.

Humiliation et spoliation

« Dans une période de bouleversements marquée par l’effondrement total d’une identité syrienne uniformisée, façonnée et imposée par le Baas, et associée à des traumatismes profonds, la mobilisation de cet imaginaire historique par certains groupes sociaux est plus complexe qu’elle n’en a l’air : le prisme religieux n’en constitue qu’un aspect. Il s’accompagne d’éléments moraux exigeant une forme de justice pour ceux qui ont souffert pendant la guerre, cherchant le retour à une linéarité fantasmée que le régime syrien aurait interrompu, et à des repères rassurants et valorisants pour apaiser des sentiments négatifs d’humiliation et de spoliation, qui est perçue comme injustement minimisée », explique Élise Daniaud Oudeh, doctorante en sciences politiques à l’université LUISS Guido Carli et chercheuse associée à la Mediterranean Platform (SoG LUISS). Une minimisation qui a pu se traduire par des discours intellectuels et militants mettant en garde, à peine l’ancien régime tombé, contre une forme de revanchisme sunnite après des décennies de domination alaouite et d’instrumentalisation de la question des « minorités »par le pouvoir aux commandes. Or ces injonctions ont été entendues par une frange de la population comme un appel à passer rapidement à autre chose, sans considération pour les souffrances endurées.

La réinterprétation de l'époque omeyyade en un sens confessionnel est donc assez récente. Il s’agit, en somme, d’une adaptation à l'actualité et à ses conflits liés au partage du pouvoir – qui le détient, qui en est exclu – sur lesquels viennent se greffer des divergences théologiques et politiques nées dès la mort du prophète Mahomet en 632 et ravivées par l’assassinat en 656 de Othman, l’un de ses compagnons et troisième calife. Après le décès de celui-ci, Ali lui succède. Considéré comme le quatrième calife de l'islam par les sunnites, il est, aux yeux des chiites, le premier imam mais aussi celui qui aurait dû prendre la tête de la communauté des croyants à la place d'Abou Bakr, après la mort de Mahomet. Or, Ali est soupçonné par Mouawiya, gouverneur de Syrie et cousin de Othman, de complicité dans le meurtre de ce dernier. En 661, Mouawiya ravit le pouvoir à Ali et fonde la dynastie des Omeyyades. Le centre du califat passe alors de la péninsule Arabique à Damas. Mais les partisans de Ali rejettent cette autorité. En 680, les soldats du deuxième calife omeyyade Yazid 1er assassinent son fils, Hussein, et nombre de ses compagnons à Kerbala, dans l'actuel Irak.

Dans le cadre de la guerre qui a ravagé la Syrie entre 2011 et 2024, le soutien massif apporté par l’Iran au régime de Bachar el-Assad – à travers, notamment, le déploiement de milices chiites constituant son axe régional dit de la « résistance » et la mise en place de politique d'ingénierie démographique dans certaines zones du pays – a réactivé cette discorde historique. « Dès 2012, il y avait des cortèges de pèlerins chiites (venus notamment d’Irak et d’Iran) qui défilaient dans les quartiers sunnites de Damas en insultant Omar et Abou Bakr. Cela a créé un vif émoi au sein de la population qui, en réaction, a voulu réaffirmer son héritage omeyyade et son refus que l’on s’en prenne aux compagnons du prophète chez elle », souligne Odai Alzoubi. Début 2024, des images de pèlerins chiites irakiens profanant le tombeau de Mouawiya à Damas à coup de chaussures avait fait le tour de la toile et provoqué la colère de nombreux Syriens.

Histoire et légendes

Du côté du nouveau pouvoir, on joue la carte de l'ambiguïté. Ni le président Ahmed el-Chareh ni son ministre des Affaires étrangères Assaad el-Chaibani ne se sont jamais référés explicitement aux Omeyyades. Et lors de sa rencontre avec le leader druze libanais Walid Joumblatt fin décembre 2024, le chef d’État syrien a même pris, indirectement, ses distances avec l’histoire.

« Les peuples du Levant sont pacifiques et trop simples pour s'engager dans des conflits culturels et historiques qui ne les concernent pas ! Certains viennent se venger (d’eux) pour des événements survenus il y a 1 400 ans ! Quel est notre lien avec cela ? Nous n'avons pas tué ces gens ! » avait-il alors déclaré, avant de tirer à boulets rouges contre la République islamique. Mais certains symboles semblent parler pour eux. C’est à la grande mosquée des Omeyyades – chef d’œuvre architectural – que s’est rendu Ahmed el-Chareh le jour de la libératiom. C’est là-bas qu’il a prononcé sa première allocution et célébré « une victoire pour la nation islamique, pour les prisonniers, les torturés et ceux qui ont souffert de l'injustice ». « Cela rappelait le parcours des conquérants de Damas par le passé. Ahmad Ibn Touloun (835-884), Nour al-Din Zengi (1118-1174), Saladin (1138-1193)… tous se rendaient à la grande mosquée des Omeyyades après avoir conquis Damas. À l'époque contemporaine, cela n’est pas arrivé, même en 1918 avec l’émir Fayçal », note Odai Alzoubi.





Plus tard, en février 2025, le président syrien se mettait en scène à cheval dans une vidéo qui a largement circulé en ligne. Quelles qu’aient été ses intentions, les clichés ont en tout cas été retravaillés par l’intelligence artificielle sur plusieurs comptes Instagram par ses partisans, avec, souvent, des références visuelles ou musicales à Bani Oumayya. « Je pense que le pouvoir encourage ces invocations sans les adopter lui-même », avance Odai Alzoubi. « Vous avez des hommes de second – voire de troisième plan – proches du gouvernement qui déploient ce genre de rhétorique dans les médias locaux. Les plus loquaces sont les stars des réseaux sociaux, mais leur relation avec le nouveau régime n’est pas claire. Ils n’ont pas de fonctions officielles. »

Le « retour aux omeyyades » sera-t-il éphémère ? Il repose quoi qu’il en soit sur une lecture édulcorée de l’histoire réduite à l’état de légende, à quelques reliques visant à conforter tel ou tel récit politique contemporain. Mais la Syrie d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec celle d’hier. Le califat n’a d'ailleurs été qu’en partie islamisé. En Syrie surtout, la population est demeurée majoritairement chrétienne jusqu'au XIe siècle. Et s’il vrai que cette ère s’est traduite par une expansion territoriale spectaculaire de l’islam, reste que nombre de califes ne se sont pas illustrés, c’est le moins que l’on puisse dire, par leur fervente piété.