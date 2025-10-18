Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Otages à Gaza: le Hamas a remis une dépouille à la Croix-Rouge (armée israélienne)

AFP / le 18 octobre 2025 à 00h05

La Croix-Rouge a récupéré une nouvelle dépouille d'otage retenue dans la bande de Gaza par le Hamas, a indiqué vendredi soir l'armée dans un communiqué. 

"Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage décédé a été transféré sous sa garde et est en route vers les troupes de l'armée israélienne dans la bande de Gaza", indique le communiqué.

al/mj/liu

© Agence France-Presse


La Croix-Rouge a récupéré une nouvelle dépouille d'otage retenue dans la bande de Gaza par le Hamas, a indiqué vendredi soir l'armée dans un communiqué. 


"Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage décédé a été transféré sous sa garde et est en route vers les troupes de l'armée israélienne dans la bande de Gaza", indique le communiqué.


al/mj/liu


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés