Otages à Gaza: le Hamas a remis une dépouille à la Croix-Rouge (armée israélienne)

La Croix-Rouge a récupéré une nouvelle dépouille d'otage retenue dans la bande de Gaza par le Hamas, a indiqué vendredi soir l'armée dans un communiqué.

"Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage décédé a été transféré sous sa garde et est en route vers les troupes de l'armée israélienne dans la bande de Gaza", indique le communiqué.

