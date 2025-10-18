Lancement de l’édition 2025-2026 de « Tous au cinéma »

Le 6 octobre, l’Institut français du Liban (IFL), l’association Metropolis et l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) ont lancé l’édition 2025-2026 du programme « Tous au cinéma ». La session inaugurale a réuni la directrice de l’IFL, Sabine Sciortino, la directrice de Metropolis, Hania Mroué, ainsi que de nombreux responsables d’établissements et enseignants, tous engagés autour d’une ambition commune : renforcer l’éducation à l’image et faire découvrir le cinéma au jeune public libanais.

Créé au Liban en 2009, le programme « Tous au cinéma » s’inspire de l’opération française « Collège au cinéma », initiée en 1989. Il s’est depuis imposé comme une référence en matière d’éducation artistique et culturelle, favorisant la rencontre des jeunes avec le cinéma dans toute sa diversité.

Conçu pour les élèves des écoles de la maternelle à la terminale, « Tous au cinéma » propose des projections de films en français sous-titrés, accompagnées de formations et de dossiers pédagogiques à destination des enseignants. Ce programme permet d’initier les jeunes au langage cinématographique et de développer leur regard critique tout en offrant une expérience culturelle collective dans une véritable salle de cinéma.

Pour l’édition 2025-2026, 19 000 élèves se sont déjà inscrits, après une fréquentation de 13 000 élèves entre février et juin 2025. Ce succès témoigne de l’intérêt croissant des établissements scolaires pour un dispositif qui allie exigence pédagogique, culture et plaisir de la découverte. Aujourd’hui, plus de 65 établissements prennent part à cette nouvelle édition.