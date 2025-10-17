Liban: la justice ordonne la libération sous caution de Hannibal Kadhafi après dix ans de détention

La justice libanaise a ordonné vendredi la libération de Hannibal Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, détenu depuis dix ans sans jugement, en échange d'une caution de 11 millions de dollars.

Son avocat français a déclaré à l'AFP qu'il allait contester la caution et affirmé que son client ne pouvait réunir cette somme, le clan de l'ex-dictateur libyen étant soumis à des sanctions internationales.

Les autorités libanaises avaient indiqué exiger de Hannibal Kadhafi des informations sur la mystérieuse disparition en Libye du dirigeant chiite libanais Moussa Sadr, en 1978, dont ils accusent son père.

Hannibal, aujourd'hui âgé de 49 ans, avait deux ans à l'époque.

"Le juge d'instruction dans l'affaire de l'enlèvement et la disparition de l'imam Sadr a accepté la libération de Hannibal Kadhafi, en échange d'une caution de 11 millions de dollars", a indiqué à l'AFP un responsable judiciaire libanais.

Selon ce responsable qui a requis l'anonymat, Hannibal Kadhafi est en outre frappé d'une interdiction de voyage.

"La libération sous caution est purement inadmissible dans un cas de détention arbitraire. On va contester la caution", a affirmé à l'AFP son avocat français, Laurent Bayon, relevant que son client était "sous sanctions internationales".

"Où voulez-vous qu'il trouve 11 millions de dollars?", a-t-il demandé.

En septembre, l’ex-gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, accusé de détournements de fonds, avait été libéré par la justice libanaise après avoir versé une caution de plus de 14 millions de dollars, un record au Liban.





- Rapt rocambolesque -





Mouammar Kadhafi a été tué lors d'un soulèvement en Libye en 2011, ainsi que trois de ses fils.

Hannibal Kadhafi, qui a eu des démêlés judiciaires en France et Suisse dans les années 2000, avait fui en Syrie pour rejoindre son épouse, une mannequin libanaise.

Il avait été attiré en territoire libanais par des hommes armés liés au fils d'un des deux compagnons de l'imam Sadr, disparu en même temps que lui. Les autorités libanaises l'avaient sorti des mains de ses ravisseurs pour le jeter en prison.

Depuis, il n'a jamais été jugé. Son avocat avait affirmé à l'AFP la semaine dernière que, détenu à l'isolement, il avait été hospitalisé pendant plusieurs jours et que son état de santé était "alarmant".

En août, Human Rights Watch avait appelé à sa "libération immédiate", estimant qu'il était détenu sur la base "d'allégations apparemment non fondées selon lesquelles il aurait des informations" sur Moussa Sadr.

Les autorités libanaises accusent Mouammar Kadhafi de la mystérieuse disparition de l'imam Sadr et de deux de ses compagnons en 1978.

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, qui a succédé à l'imam Sadr à la tête du mouvement chiite Amal, a accusé les nouvelles autorités libyennes de ne pas coopérer dans ce dossier.

Mais le ministère libyen de la Justice avait indiqué dans un communiqué la semaine dernière que la Libye avait "fait preuve de coopération" dans cette affaire et avait "envoyé un mémorandum officiel par les canaux diplomatiques" à la justice libanaise en avril, proposant un règlement.

Le nom de Hannibal Kadhafi a été en outre évoqué dans l'affaire du financement libyen de la campagne de l'ex-président français Nicolas Sarkozy, condamné à cinq ans de prison dans ce dossier.

Les investigations de la justice française ont fait apparaître une possible tentative de corruption de magistrats libanais au premier semestre 2021 visant à faire libérer Hannibal Kadhafi dans l'espoir d'obtenir des éléments pour dédouaner Nicolas Sarkozy des accusations de financement libyen.

L'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, un protagoniste clé de cette affaire, qui avait accusé Nicolas Sarkozy d'avoir reçu des financements de la part de Mouammar Kadhafi, est décédé en septembre au Liban en emportant ses secrets.

str-at/cab





© Agence France-Presse