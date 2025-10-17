Il est indispensable de ressusciter le secteur bancaire

Depuis plusieurs années avant le début de la crise, le secteur bancaire était de loin le plus grand secteur de l’économie libanaise avec un bilan consolidé dépassant trois fois et demi le PIB ! En octobre 2019, les banques se sont brutalement arrêtées de fonctionner. Elles ne pouvaient plus payer leurs déposants et n’étaient plus en mesure d’octroyer des crédits. L’absence d’un secteur bancaire est absolument anormale et constitue un handicap majeur à un développement normal et rapide de l’économie libanaise. Il est surprenant que les médias en parlent rarement. Les problèmes politiques et sécuritaires sont naturellement la première priorité de l’opinion publique et des dirigeants, mais leur résolution dépend en grande partie de facteurs externes alors qu’un dénouement positif de la crise bancaire est entièrement entre les mains du gouvernement et de la Banque du Liban.

Cette crise, sans précédent dans l’histoire de la finance internationale, tant par son ampleur que par la perte d’une très grande partie de l’épargne nationale, n’a toujours pas connu un début de résolution. Les raisons qui ont conduit à cette catastrophe se résument au fait que le secteur bancaire, y compris la BDL, ont prêté à l’État libanais, durant plusieurs années en dollars, des montants de plus en plus élevés qu’il lui était impossible de rembourser. L’État a finalement été obligé d’arrêter de servir cette dette en mars 2020, et s’est trouvé donc en défaut de paiement.

Il est évidemment primordial et urgent de permettre aux déposants de récupérer une partie aussi grande que possible de leurs dépôts, en donnant la priorité aux petits déposants. Le projet de loi qui est censé régler ce problème inclut aussi un plan de restructuration du secteur bancaire. Ce plan devrait permettre à certaines banques « éligibles » de redevenir solvables et de reprendre des opérations normales. La réalisation de cette restructuration est très compliquée et coûteuse, et mettra beaucoup de temps pour entrer en vigueur. Malheureusement, l’économie libanaise ne peut pas attendre indéfiniment la renaissance d’un système bancaire dont l’absence lui a déjà coûté très cher.

Trois obstacles

Depuis six ans, les épargnants se trouvent obligés de garder leurs économies en liquide sous les matelas, alors que les individus et les entreprises n’ont accès à aucune facilité de crédit. Cette situation anormale favorise l’économie de cash, ce qui a placé le Liban sur des listes grises et noires de plusieurs organismes internationaux et le menacent de sérieuses sanctions financières lourdes de conséquences. La solution évidente est de relancer le secteur bancaire le plus tôt possible. Cependant trois obstacles majeurs impliquant directement ou indirectement la Banque du Liban rendent cette relance impossible.

Actuellement, les fonds propres de la BDL sont négatifs. Aucune relance du secteur bancaire n’est possible avant une restructuration de la BDL qui lui permettrait de reconstituer ses fonds propres. Deux autres conditions d’ordre législatif/réglementaire sont indispensables pour la création de nouvelles banques. L’article 129 du Code de la monnaie et du crédit oblige toute nouvelle banque à déposer son capital initial auprès de la BDL. Aucune nouvelle banque ne prendrait ce risque. Il est donc indispensable de modifier l’article en question. Enfin, l’une des décisions catastrophiques prises par la BDL peu de temps avant l’expiration du cinquième mandat de Riad Salamé fut l’autorisation donnée aux débiteurs de rembourser leurs encours en devises à des taux de change artificiellement avantageux. Les débiteurs ont naturellement profité de cette opportunité, avec comme résultat des pertes significatives pour les banques et leurs déposants qui sont venues s’ajouter aux pertes déjà considérables constatées au début de la crise. Il est indispensable de prendre les mesures législatives et réglementaires pour empêcher définitivement ce genre de transactions. Un prêt octroyé en dollars ne peut être remboursé qu’en « vrais » dollars au taux de change du marché libre.

La BDL et le gouvernement doivent, sans plus tarder, prendre les mesures nécessaires pour régler les trois problèmes mentionnés ci-dessus et encourager la création de nouvelles banques qui devraient se conformer aux critères internationaux de solvabilité les plus stricts. Ces efforts doivent aller de parallèle avec la restructuration du secteur bancaire. L’économie libanaise ne pourra pas redémarrer de façon viable en l’absence d’un secteur bancaire solide qui inspire confiance. Il ne sera pas facile aux banques restructurables de regagner la confiance des clients qui ont perdu leurs dépôts auprès de ces banques. C’est pourquoi il est nécessaire d’encourager la création de nouvelles banques tout en essayant de restructurer les banques qui pourraient redevenir viables. Le temps presse et il faut agir vite sur les deux fronts.

Un dernier mot sur la confiance. Le Liban a perdu la confiance des investisseurs libanais et étrangers. La restauration de la confiance est indispensable pour redémarrer l’économie libanaise en général et le secteur bancaire en particulier. Un accord avec le Fonds monétaire international est une condition sine qua non pour restaurer la confiance et encourager l’investissement. La signature d’un tel accord aura un effet moral bien plus important que l’injection des trois milliards de dollars qu’il implique, sans parler de l’effet multiplicateur des 3 milliards qui entraîneront d’importants financements quasi automatiques, de la part d’autres organisations régionales, internationales, des pays du Golfe de l’Europe et des États-Unis. Les informations sur la progression des négociations avec le FMI ne sont pas encourageantes du tout !

Il faut changer de cap, agir vite et essayer de rattraper le temps perdu.

Par Sami HADDAD

Ancien ministre de l’Économie (2005-2008)











