L'Iran condamne une « violation du cessez-le-feu » au Liban

L'Iran a condamné vendredi ce qu'il a qualifié de « violation du cessez-le-feu » par Israël au Liban, au lendemain de frappes israéliennes dans le sud du pays, bastion du Hezbollah soutenu par Téhéran.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a déclaré que ces raids aériens représentaient une « violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban », cité par un communiqué de son ministère.

Le Liban a indiqué jeudi que ces frappes avaient fait un mort et sept blessés, l'armée israélienne affirmant avoir ciblé le Hezbollah et des groupes alliés. Le président libanais, Joseph Aoun, a indiqué que les attaques avaient touché des installations civiles et condamné une violation du cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à un an de conflit entre Israël et le Hezbollah, dont deux mois de guerre ouverte. Depuis, Israël mène toutefois régulièrement des frappes sur le territoire libanais.

M. Baghaï a accusé la France et les États-Unis, garants du cessez-le-feu, de « continuer à rester inactifs » envers Israël face à ce qu'il a qualifié de « violations répétées » de l'accord.

Fondé et financé par l'Iran, le Hezbollah a été très affaibli par le dernier conflit avec Israël et par le renversement en décembre 2024 de son allié Bachar el-Assad en Syrie. L'Iran a également été frappé par des raids israéliens et américains sur ses installations nucléaires lors d'une guerre de 12 jours avec Israël déclenchée par une attaque israélienne en juin.