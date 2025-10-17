Trump annonce des mesures pour faire baisser le coût faramineux des FIV

Donald Trump a annoncé jeudi des mesures pour faire baisser les coûts très élevés des fécondations in vitro (FIV) aux Etats-Unis, une de ses promesses de campagne destinée à relancer la natalité en berne du pays mais qui divise ses soutiens conservateurs.

« Nous voulons faciliter la tâche à tous les couples qui souhaitent avoir des enfants », a assuré le républicain lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche dédiée à cette technique de reproduction assistée.

Le coût d'une FIV dans le pays peut s'élever aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliers de dollars et est rarement pris en charge par les assurances santé, ce qui en limite l'accès.

Les Etats-Unis vont désormais proposer aux Américains d'acheter à des prix réduits des traitements utilisés dans les FIV, a annoncé en fanfare le président, promettant que les prix allaient « baisser considérablement ».

Des traitements hormonaux du laboratoire EMD Serono pourront ainsi être achetés sur un site internet nommé en l'honneur du président républicain, avec des remises variant selon les revenus fiscaux des acheteurs.

En échange, le laboratoire qui s'est également engagé à investir sur le sol américain bénéficiera d'une exemption de droits de douane.

Selon l'administration Trump, cette mesure permettrait une économie de jusqu'à 2.200 dollars par cycle de FIV, les traitements comptant pour environ 20% du coût total de la procédure.

Par ailleurs, le gouvernement américain va inciter les entreprises à proposer à leurs employés une forme d'assurance-maladie spécifique aux soins de fertilité, sur le modèle de celles déjà proposées pour les soins dentaires ou de vision, a poursuivi Donald Trump.

Tout changement en ce sens dépendra néanmoins du bon vouloir des entreprises. « C'est peu probable que cela ait un impact immédiat sur les patients », relève auprès de l'AFP TJ Farnsworth, président de la Fertility Providers Alliance, une association représentant de nombreuses cliniques de fertilité, tout en se disant enthousiaste par ce « début de discussion remarquable ».

Un engouement loin d'être partagée par la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, qui a elle fustigé dans un communiqué une « nouvelle promesse non tenue », pointant l'absence d'obligation et l'effet néfaste des coupes budgétaires décidées par le républicain et qui priveront des Américains de couverture santé.

Lors de la campagne présidentielle de 2024, Donald Trump s'était autoproclamé comme le « père de la fécondation in vitro » et avait promis de faciliter l'accès à cette technique de reproduction assistée.

Une promesse qui avait divisé sa base, une partie des conservateurs s'opposant farouchement à cette pratique qui s'apparente selon eux à l'avortement, les embryons créés n'étant pas tous utilisés, tandis qu'une autre salue une politique pro-nataliste.

L'enjeu est sociétal et politique, les Etats-Unis faisant face à une crise de la fécondité comme d'autres pays développés.