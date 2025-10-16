Menu
Dernières Infos - Guerre

Un journaliste de l'agence d'Etat russe RIA-Novosti russe tué en Ukraine


AFP / le 16 octobre 2025 à 22h32

Cette photo prise et publiée sur la chaîne Telegram officielle du chef de l'administration militaire de Kherson, Oleksandr Prokudin, le 14 octobre 2025, montre un camion de l'OCHA en feu à la suite d'une attaque de drone à Bilozerka, dans la région de Kherson, pendant l'invasion russe de l'Ukraine. Photo d'illustration AFP / OFFICIAL TELEGRAM CHANNEL OF HEAD OF THE KHERSON MILITARY ADMINISTRATION OLEKSANDR PROKUDIN

Un journaliste de l'agence d'Etat russe RIA Novosti a été tué dans une attaque de drone ukrainienne dans la partie de la région de Zaporijjia occupée par la Russie, a indiqué l'agence jeudi. 

« Le correspondant de guerre de RIA Novosti, Ivan Zouev, a été tué dans la région de Zaporijjia et son collègue Iouri Voitkevitch a été grièvement blessé », a précisé l'agence, notant que M. Zouev était mort « à la suite d'une frappe de drone ukrainien ».

