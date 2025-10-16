Bassil fustige les négociations avec Damas : Les priorités du Liban sont différentes

Le chef du Courant patriotique libre (CPL), Gebran Bassil, a accusé jeudi les autorités libanaises de négocier la libération de prisonniers syriens, une « priorité » pour Damas, au détriment de celles du Liban, à savoir « le retour immédiat des migrants syriens » dans leur pays d’origine et la question des Libanais disparus.

« Les autorités négocient actuellement la libération des prisonniers syriens, une priorité pour Damas, mais les priorités du Liban sont différentes. Bien sûr, la question des détenus doit être résolue, mais sans compromis sur le sang versé par l’armée », a déclaré Gebran Bassil dans une publication sur X. « Les priorités du Liban commencent par le retour immédiat des déplacés, sans oublier la question des disparus, sur laquelle vous aviez accusé l'(ancien) président Michel Aoun d’avoir fait des concessions. Alors, montrez-nous donc vos actes ! » a poursuivi le leader chrétien.

La question des détenus syriens au Liban est revenue en force sur le devant de la scène depuis l'arrivée au pouvoir à Damas en décembre 2024 d’une coalition rebelle menée par Ahmad el-Chareh.

Mardi, le vice-Premier ministre Tarek Mitri avait annoncé à notre publication qu’une « première version de l’accord judiciaire » entre des deux pays était prête, alors qu’une délégation judiciaire syrienne se trouvait à Beyrouth pour une visite officielle consacrée à la résolution de questions en suspens. « Nous avons une première version de l’accord qui sera présentée aux autorités respectives », aavait-il déclaré, ajoutant que « la situation des détenus (non jugés) est plus facile à régler » et que « les prisonniers condamnés pour homicide ou en raison des combats contre l’armée libanaise ne seront pas extradés en Syrie ».

Un responsable judiciaire libanais, souhaitant rester anonyme, a indiqué à l’AFP qu’environ 2 250 Syriens étaient détenus dans les prisons surpeuplées du Liban, tandis que la Syrie a demandé la libération de tous ses ressortissants détenus dans ce pays.

Gebran Bassil, qui a fait de la question des réfugiés et migrants syriens son cheval de bataille, a de nouveau insisté sur la nécessité d’un retour organisé et rapide vers la Syrie.