Trump redessine le Moyen-Orient à son image : la paix par la force et l’argent

De gauche à droite : le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, le président américain Donald Trump, l’émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al-Thani et d’autres dirigeants posent pour une photo de famille lors du sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh, le 13 octobre 2025. Photo AFP
Depuis la Knesset jusqu’à la station balnéaire de Charm el-Cheikh, le style de Donald Trump en dit long sur sa vision de la politique étrangère. Durant ses deux mandats présidentiels, Donald Trump s’est voulu l’artisan d’une politique de « paix par la force », expression utilisée pour la première fois par Neville Chamberlain dans une tentative infructueuse d’éviter la Seconde Guerre mondiale. Chez Donald Trump, cette approche s’enrichit d’une logique économique : faire pression pour imposer la paix par les investissements.Il n’existe pas à proprement parler de doctrine Trump – pas plus qu’aucun président américain de l’après-guerre froide n’en a véritablement eu. Une doctrine suppose des principes directeurs et une vision stratégique, or la politique étrangère de Trump repose avant tout sur l’ego présidentiel, reléguant au second plan...
