Incident à l'AIB et passeports fuités : le point sur la visite de Chaïbani au Liban

Le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad el-Chaïbani (c.) est accompagné de son homologue libanais Joe Raggi (g.) à son arrivée pour une réunion avec le Premier ministre libanais à Beyrouth, le 10 octobre 2025. Joseph Eid/AFP
La visite du ministre syrien Assaad el-Chaïbani vendredi dernier au Liban s'est-elle accompagnée d'une altercation à l'Aéroport international de Beyrouth (AIB) ? Les passeports de la délégation qui l'accompagnait ont-ils réellement été fuités à leur arrivée ? Cette visite, la première d'un officiel syrien de haut niveau au Liban après la chute du régime Assad, le 8 décembre 2024, a été accompagnée de plusieurs polémiques sur les réseaux sociaux, sur fond de tensions politiques.Des journalistes proches du Hezbollah ont relayé, dès l'arrivée à Beyrouth de M. Chaïbani, des informations selon lesquelles des gardes du corps du ministre syrien auraient agressé un responsable sécuritaire libanais qui aurait demandé à scanner leurs bagages. Par ailleurs, une délégation syrienne, arrivée au Liban par voie terrestre et...
Vous vous attendez à quoi?? Le Hezbollah va tout faire pour faire foirer les bons contacts que la Syrie essaie d'établir avec le Liban...Raison pour laquelle, la présence de MITRI en tant que coordinateur entre le Liban et la Syrie me rend méfiant à son encontre, eu égard certaines déclarations récentes qu'il a faite allant dans le sens du Hezbollah et à contre courant du chef du gouvernement et du président de la république.
22 h 12, le 16 octobre 2025