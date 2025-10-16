Incident à l'AIB et passeports fuités : le point sur la visite de Chaïbani au Liban

La visite du ministre syrien Assaad el-Chaïbani vendredi dernier au Liban s'est-elle accompagnée d'une altercation à l'Aéroport international de Beyrouth (AIB) ? Les passeports de la délégation qui l'accompagnait ont-ils réellement été fuités à leur arrivée ? Cette visite, la première d'un officiel syrien de haut niveau au Liban après la chute du régime Assad, le 8 décembre 2024, a été accompagnée de plusieurs polémiques sur les réseaux sociaux, sur fond de tensions politiques.Des journalistes proches du Hezbollah ont relayé, dès l'arrivée à Beyrouth de M. Chaïbani, des informations selon lesquelles des gardes du corps du ministre syrien auraient agressé un responsable sécuritaire libanais qui aurait demandé à scanner leurs bagages. Par ailleurs, une délégation syrienne, arrivée au...

