Israël confirme l'identification de deux otages israéliens morts restitués mercredi

L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir identifié les dépouilles des otages Inbar Hayman et Mohammad al-Atrash restituées à Israël la veille au soir par le Hamas.

« Après la fin du processus d'identification [...] les représentants de Tsahal ont informé les familles d'Inbar Hayman et du sergent Mohammad al-Atrash que leurs corps avaient été rapatriés pour être enterrés », indique un communiqué militaire. Inbar Hayman, artiste graffeuse originaire de Haïfa, connue sous le pseudonyme « Pink », avait 27 ans lorsqu'elle a été assassinée au festival Nova. Sa dépouille avait été emmenée à Gaza, comme celle du sergent Mohammad al-Atrash, Bédouin de 39 ans, tué au combat le 7 octobre. Père de 13 enfants, il habitait dans le village de Moulada, dans le désert du Néguev. Sa famille avait été informée de sa mort en juin 2024.

« Au nom de l'ensemble des services de défense, j'adresse mes condoléances aux familles d'Inbar Heyman et du sergent Mohammad al-Atrash », a écrit le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, sur X. « Inbar a été kidnappée au festival Nova et assassinée par les meurtriers du Hamas le 7 octobre, et Mohammad est tombé au combat après avoir défendu les soldats de la division avec un héroïsme suprême », ajoute M. Katz. « Le gouvernement israélien partage la profonde douleur des familles Hayman et al-Atrash, ainsi que celle de toutes les familles des otages tombés », a déclaré le bureau du Premier ministre israélien dans un communiqué.

« L'organisation terroriste Hamas doit respecter ses engagements envers les médiateurs et restituer [tous les otages morts] dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Nous ne ferons aucun compromis », affirme Benjamin Netanyahu.

M. Katz, a affirmé mercredi soir que son pays reprendrait les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu, estimant que celui-ci n'avait pas rendu toutes les dépouilles d'otages. « Si le Hamas refuse de respecter l'accord, Israël, en coordination avec les Etats‑Unis, reprendra les combats et agira pour une défaite totale » du mouvement, affirme un communiqué de son bureau.

Le Hamas avait assuré plus tôt avoir remis à Israël toutes les dépouilles d'otages auxquelles il avait pu accéder.