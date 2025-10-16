Le Hamas « entend honorer l'accord » sur les corps des otages décédés, selon de hauts responsables américains

Le Hamas entend rendre à Israël les corps des otages décédés, comme convenu dans l'accord sur Gaza, ont affirmé mercredi de hauts responsables américains.

« Ils (le Hamas) continuent de nous dire qu'ils entendent honorer l'accord », a dit à des journalistes l'un de ces hauts responsables, sous le couvert de l'anonymat, tandis qu'Israël a menacé de reprendre les combats si toutes les dépouilles d'otages n'étaient pas rendues par le mouvement palestinien.

« Si le Hamas refuse de respecter l'accord, Israël, en coordination avec les États‑Unis, reprendra les combats et agira pour une défaite totale du Hamas », indique un communiqué du bureau du ministre de la Défense israélien, diffusé mercredi.

« Il y a eu beaucoup de déception et d'indignation lorsque seulement quatre corps ont été rendus, alors qu'ils (le Hamas) auraient pu simplement dire +nous avançons+ » dans la restitution des corps, a ajouté le haut responsable.

Aux termes de l'accord du cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël sur la base du plan du président américain Donald Trump, le Hamas devait remettre tous les otages encore détenus à Gaza, les vivants et les morts, dans les 72 heures suivant la cessation des hostilités, soit au plus tard à 09H00 GMT lundi.

Le mouvement palestinien a bien libéré dans les temps les 20 otages vivants, mais il n'a pour l'instant remis que neuf dépouilles sur les 28 retenues à Gaza: quatre lundi soir, trois mardi et deux mercredi.

Le président américain Donald Trump lui-même a déclaré plus tôt que le Hamas "creusait" pour trouver des corps. « Ils creusent. Ils trouvent beaucoup de corps », a déclaré le président américain aux journalistes dans le Bureau ovale lorsqu'on lui a demandé si le Hamas respectait l'accord.