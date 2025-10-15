Menu
Gaza: Israël dit que les cercueils de deux otages ont été remis par la Croix-Rouge à l'armée 

AFP / le 15 octobre 2025 à 23h26

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi soir que les cercueils de deux otages avaient été remis par la Croix-Rouge aux forces israéliennes dans la bande de Gaza.

"Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, deux cercueils contenant les dépouilles d'otages, remis aux forces de Tsahal et du Shin Bet (service de sécurité intérieure, ndlr) à l'intérieur de la bande de Gaza", a-t-il précisé, dans un communiqué.

L'armée israélienne a ajouté que les cercueils étaient en territoire israélien et "sont en route vers l'Institut national de médecine légale pour identification", selon un communiqué militaire.

