Le ministre américain de la Défense atterrit d'urgence pour une fissure de pare-brise
le 15 octobre 2025 à 22h39
Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth au Capitole mardi.Photo Allison Robbert /AFP/Getty Images
Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a dû effectuer mercredi un atterrissage d’urgence au Royaume-Uni en raison d’une fissure dans la verrière de l’avion qui le transportait.
Pete Hegseth rentrait aux États-Unis après une réunion des ministres de la Défense de l’OTAN à Bruxelles lorsque son appareil a été contraint de se poser dans un aéroport britannique, a précisé un porte-parole.
« L’avion a atterri conformément aux procédures d’usage et toutes les personnes à bord, y compris le ministre Hegseth, sont saines et sauves », a déclaré Sean Parnell sur X.
« Tout va bien. Dieu merci. La mission continue ! », a réagi le ministre lui-même sur le réseau social.
Lors de la réunion de l’OTAN, Pete Hegseth a appelé les pays membres à fournir davantage d’aide militaire à l’Ukraine.
