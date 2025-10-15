Menu
L'armée israélienne dit que la Croix-Rouge est en route pour récupérer "plusieurs" dépouilles d'otages à Gaza

AFP / le 15 octobre 2025 à 21h59

L'armée israélienne a indiqué mercredi soir que la Croix-Rouge était en route vers la bande de Gaza pour récupérer plusieurs dépouilles d'otages encore retenues par le mouvement islamiste palestinien Hamas.

"La Croix-Rouge se rend actuellement au point de rendez-vous dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs cercueils d'otages décédés lui seront remis", indique un communiqué de l'armée.

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont annoncé mercredi soir qu'elles comptaient remettre à 19h00 GMT à la Croix-Rouge deux dépouilles supplémentaires d'otages israéliens. 

© Agence France-Presse


