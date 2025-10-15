"Repose-toi maintenant": en Israël, les adieux d'un père à son fils enlevé le 7-Octobre

"Papa, je t'aime. Ils m'ont tiré dessus". Ce fut le dernier contact de Guy Illouz avec sa famille dans un appel téléphonique le 7 octobre 2023. Parmi les quatre otages israéliens décédés remis lundi par le Hamas, il est le premier à être enterré mercredi.

Et 740 jours après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien, qui a déclenché la guerre à Gaza, son père lui rend un dernier hommage au cimetière de Raanana, au nord de Tel-Aviv.

C'est dans cette ville que vivait le guitariste de 26 ans qui travaillait comme preneur de son pour d'éminents musiciens israéliens.

"Mon Guyshuk, ils t'ont arraché à moi, ils t'ont assassiné (...) ils ont tué mon âme et mon cœur", lit Michel Illouz, selon le discours transmis à la presse par la principale association qui milite pour le retour des otages.





- "Te dire adieu" -





"Et me voilà ce matin, en route pour Abou Kabir", l'institut médico-légal d'Israël "afin de t'identifier et de te dire adieu. "Je t'ai touché, j'ai essayé de sentir ton odeur, j'ai caressé chaque os de ton corps (... ) Repose-toi maintenant, mon cher enfant, repose-toi après un voyage de deux ans à travers des mondes qui nous sont inconnus".

Parmi les milliers de personnes présentes au cimetière, Maya Regev, une ex-otage qui avait été transportée le 7-Octobre avec Guy Illouz dans un hôpital de Gaza. Selon son récit, Guy Illouz a été enlevé alors qu’il était inconscient et il est resté attaché à son lit pendant une semaine.

Sur les 251 personnes enlevées par les commandos du Hamas et ses alliés le 7 octobre 2023, les vingt encore vivantes et que le Hamas détenait encore dans la bande de Gaza, ont été libérées lundi à la faveur d'un accord conclu sous l'égide du président américain Donald Trump.

Ce même jour, quatre dépouilles ont été remises par le Hamas, dont, outre celle de Guy Illouz, celle de Daniel Peretz, soldat tué dans l'attaque de son char et qui est enterré dans la soirée au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem.

Au petit matin du 7-Octobre, des centaines de combattants du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza ont attaqué, entre autres, les quelque 3.000 participants du festival Nova, organisé en plein air en Israël, à deux kilomètres plus loin.

Guy Illouz était l'un des festivaliers. Il était venu danser.





- "Une tombe pour pleurer" -





Il a tenté de fuir avec sa jeep quand les assaillants ont traqué pendant des heures les festivaliers, tirant à l'aveugle et tuant plus de 370 personnes, selon des données officielles israéliennes.

Guy Illouz, blessé par balles, s'est caché dans un arbre, mais les assaillants l'ont délogé et pris en otage comme 43 autres personnes.

Sa mort en captivité a été annoncée en décembre 2023.

Mercredi après-midi, des dizaines de personnes ont accompagné en silence son cercueil dans une procession partie depuis la morgue de Rishon Lezion, dans le centre d'Israël.

"Je suis venue exprimer ma tristesse", déclare Amira, une sexagénaire, les mains jointes devant le cercueil drapé aux couleurs d'Israël.

"C'est important que la famille ait une tombe pour pleurer, parler et prendre le deuil pour leur fils", ajoute-t-elle.

Parmi les participants, beaucoup expriment des sentiments mitigés comme Viki Lavi, qui dit être "entre larmes et joie".

Elle dit à l'AFP être venue pour soutenir le père du défunt qui a "continué de soutenir les familles d'otages en vie", alors qu'il savait que son fils était mort.

En vertu de l'accord de cessez-le-feu, le Hamas doit encore restituer à Israël 21 dépouilles.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné, du côté israélien, la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un nouveau bilan établi par l'AFP à partir de données officielles, après l'identification de deux dépouilles d'otages.

Dans la bande de Gaza, la campagne de représailles israélienne a fait 67.938 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, jugés fiables par l'ONU.

