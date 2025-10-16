Palestine : pourquoi MBS n’est pas en première ligne

Il n’était pas là, lundi 13 octobre, lorsque le président américain Donald Trump a foulé le sol de l’Égypte pour coprésider avec Abdel Fattah el-Sissi le « Sommet pour la paix » sur Gaza. Un rendez-vous diplomatique présenté comme historique pour garantir l’application du cessez-le-feu où se sont pressées plusieurs figures-clés de la région, à l’instar du président turc Recep Tayyip Erdogan, de l’émir du Qatar le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, du roi de Jordanie Abdallah II ou encore du Premier ministre irakien Mohammad Chia al-Soudani. Mohammad ben Salman (MBS) n’était pas là non plus ce 22 septembre au siège de l’ONU à New York, alors que le monde avait les yeux rivés sur l’annonce par Emmanuel Macron de la reconnaissance française de l’État de Palestine, à l’occasion d’une «...

