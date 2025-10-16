Menu
Moyen-Orient - Éclairage

Palestine : pourquoi MBS n’est pas en première ligne

Ayant durci le ton contre Israël au cours des deux dernières années, le prince héritier saoudien continue de miser sur une diplomatie prudente sur le dossier palestinien.

/OLJ / Par Noura DOUKHI, le 16 octobre 2025 à 00h00

Palestine : pourquoi MBS n’est pas en première ligne

Le prince héritier saoudien Mohammad ben Salman (MBS), le 18 novembre 2022. Photo AFP

Il n’était pas là, lundi 13 octobre, lorsque le président américain Donald Trump a foulé le sol de l’Égypte pour coprésider avec Abdel Fattah el-Sissi le « Sommet pour la paix » sur Gaza. Un rendez-vous diplomatique présenté comme historique pour garantir l’application du cessez-le-feu où se sont pressées plusieurs figures-clés de la région, à l’instar du président turc Recep Tayyip Erdogan, de l’émir du Qatar le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, du roi de Jordanie Abdallah II ou encore du Premier ministre irakien Mohammad Chia al-Soudani. Mohammad ben Salman (MBS) n’était pas là non plus ce 22 septembre au siège de l’ONU à New York, alors que le monde avait les yeux rivés sur l’annonce par Emmanuel Macron de la reconnaissance française de l’État de Palestine, à l’occasion d’une « conférence sur les deux États » pourtant coorganisée avec...
