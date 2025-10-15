Gaza: un haut responsable de l'armée américaine appelle le Hamas à « cesser de tirer sur les civils palestiniens »

Un haut responsable américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a appelé mercredi le Hamas « à cesser de tirer sur les civils palestiniens » après la publication par le mouvement islamiste palestinien d'une vidéo montrant des exécutions sommaires de « collaborateurs » présumés.

« Nous demandons instamment au Hamas de cesser de tirer sur les civils palestiniens innocents à Gaza », a déclaré sur X Brad Cooper, le chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. « C'est une opportunité historique pour la paix. Le Hamas doit saisir cette occasion en se retirant, en respectant de manière stricte le plan de paix en 20 points du président Trump, et en se désarmant sans délai », a-t-il ajouté. « Nous avons fait part de nos préoccupations aux médiateurs qui ont accepté de travailler avec nous pour faire respecter la paix et protéger les civils innocents à Gaza », a-t-il continué.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi après deux ans de guerre avec Israël déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, des journalistes de l'AFP ont vu des membres des forces de sécurité du mouvement islamiste palestinien déployés dans plusieurs villes de la bande de Gaza, sur des marchés ou sur des routes.

Elles y ont mené une campagne de répression, exécutant notamment huit « collaborateurs » présumés d'Israël en pleine rue à Gaza-ville, selon une vidéo diffusée mardi par le Hamas que l'AFP n'a pas pu authentifier.

Après plusieurs jours d'échauffourées, des témoins ont signalé mardi à l'AFP d' »intenses » combats dans l'est de Gaza-ville, dans le quartier de Choujaïya, opposant selon eux une unité affiliée au Hamas à des clans et gangs armés dont certains seraient soutenus par Israël.

La « Force dissuasive », organe récemment créé au sein de l'appareil sécuritaire du Hamas, « mène une opération » pour « neutraliser des personnes recherchées », a indiqué à l'AFP une source de sécurité palestinienne à Gaza.