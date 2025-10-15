Washington met en garde « le monde » contre les conséquences des politiques de Pékin

Le gouvernement américain a insisté mercredi sur le fait que les restrictions mises en place par Pékin sur les terres rares allaient pénaliser le monde entier, pas seulement les Etats-Unis en conflit avec la deuxième puissance mondiale. « Ne vous y trompez pas, c'est la Chine contre le reste du monde », a déclaré le ministre des Finances Scott Bessent, lors d'une conférence de presse.

« Nous n'allons pas laisser un groupe de bureaucrates à Pékin tenter de contrôler les chaînes de production mondiale », a ajouté le secrétaire au Trésor lors d'une conférence de presse au ministère, au côté du représentant au commerce Jamieson Greer. « Pour être clair, cela n'est pas un sujet seulement pour les Etats-Unis (...) c'est une manoeuvre de coercition économique sur tous les pays du monde », a affirmé M. Greer. « Nos alliés devraient comprendre que nous devons travailler ensemble », a repris M. Bessent.

La Chine a instauré en avril un système de licences pour certaines exportations de terres rares, provoquant des tensions dans les chaînes d'approvisionnement. Elle a annoncé la semaine dernière de nouveaux contrôles sur les exportations de technologies liées aux terres rares, provoquant la colère de Donald Trump qui a menacé d'imposer de nouveaux droits de douane sur les produits chinois et d'annuler une rencontre avec son homologue Xi Jinping.

La Chine est le premier producteur mondial de terres rares, essentielles pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement. Elles sont l'un des grands enjeux de la confrontation commerciale en cours avec les États-Unis, mais aussi des tensions avec l'Union européenne.