Echanges de dépouilles : Israël a rendu à Gaza les restes de 45 personnes supplémentaires

Israël a rendu mercredi les restes de 45 personnes aux autorités de la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du territoire palestinien, confirmant la poursuite du processus d'échange de dépouilles dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur entre Isrël et le Hamas.

« Le ministère de la Santé annonce la réception de 45 corps de martyrs restitués aujourd'hui par l'occupation israélienne et la Croix-Rouge, portant le nombre total de corps reçus à 90 », indique un communiqué de ce ministère placé sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien.

Les corps sont arrivés à l'hôpital Nasser de Khan Younès (sud de la bande de Gaza), a indiqué l'établissement. Ils ont été rendus en échange de la remise par le Hamas la veille de trois nouvelles dépouilles d'otages israéliens dont les autorités ont confirmé l'identité dans la matinée.