La quatrième dépouille rendue mardi par le Hamas n'est pas un otage, selon l'armée israélienne

L'armée israélienne a annoncé mercredi que la quatrième dépouille remise la veille au soir par le Hamas n'était pas celle d'un des otages de Gaza.

« Une fois achevés les examens menés par l'Institut national médico-légal », il ressort que « le quatrième corps remis à Israël par le Hamas ne correspond à aucun des otages », indique un communiqué de l'armée.

En vertu de l'accord d'échange auquel ont souscrit Israël et le Hamas dans le cadre de la trêve parrainée par le président américain Donald Trump, le mouvement islamiste palestinien s'est engagé à rendre tous les otages encore détenus dans la bande de Gaza.