À Achrafieh, la reconstruction d’une mosquée réveillerait-elle de vieilles crispations ?

La mosquée al-Hassanein avait été construite en 1935, avant d'être rasée après la guerre « des deux ans » (1975-1976).

L'OLJ / Par Yara Sarkis, le 31 octobre 2025 à 13h00

La mosquée Al-Hassanein, dans le secteur beyrouthin de Berjaoui, à Achrafieh, en 1948. Photo tirée des réseaux sociaux. Getty Images via Amin Ma

Le projet de reconstruction de la mosquée al-Hassanein, dans le secteur beyrouthin de Berjaoui à Achrafieh, a récemment ravivé quelques crispations confessionnelles sur les réseaux sociaux, mais sans prendre de réelle ampleur. « Le Liban chrétien est attaqué. Achrafieh, cœur du foyer chrétien, fait face à une atteinte grave », a dénoncé un internaute, appelant les « dirigeants chrétiens » à réagir. D’autres ont cependant rappelé qu’Achrafieh a toujours compté des habitants de confessions diverses, et que dans de nombreuses régions à majorité musulmane, des églises sont le « symbole d’une coexistence ancienne ».Malgré la virulence de certains propos en ligne, la réalité du terrain raconte une autre histoire. À quelques mètres du chantier, Karim et Nadim, élèves du Grand Lycée franco-libanais, affirment à L’Orient-Le Jour n’avoir « pas...
