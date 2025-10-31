À Achrafieh, la reconstruction d’une mosquée réveillerait-elle de vieilles crispations ?

Le projet de reconstruction de la mosquée al-Hassanein, dans le secteur beyrouthin de Berjaoui à Achrafieh, a récemment ravivé quelques crispations confessionnelles sur les réseaux sociaux, mais sans prendre de réelle ampleur. « Le Liban chrétien est attaqué. Achrafieh, cœur du foyer chrétien, fait face à une atteinte grave », a dénoncé un internaute, appelant les « dirigeants chrétiens » à réagir. D’autres ont cependant rappelé qu’Achrafieh a toujours compté des habitants de confessions diverses, et que dans de nombreuses régions à majorité musulmane, des églises sont le « symbole d’une coexistence ancienne ».Malgré la virulence de certains propos en ligne, la réalité du terrain raconte une autre histoire. À quelques mètres du chantier, Karim et Nadim, élèves du Grand Lycée franco-libanais,...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte