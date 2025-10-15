Menu
Les familles confirment l'identification de trois otages israéliens


AFP / le 15 octobre 2025 à 08h17

Des personnes observent le passage des véhicules transportant les corps de quatre otages remis à la suite d’un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers entre Israël et des factions palestiniennes à Gaza, à leur arrivée au Centre national de médecine légale de Tel-Aviv, le 15 octobre 2025. Photo Ahmad Gharabli/ AFP

Trois des quatre dépouilles d'otages israéliens à Gaza rendues mardi soir par le Hamas ont été identifiées, ont indiqué mercredi matin les familles après avoir eu confirmation de l'identification de leur proche par l'Institut médico-légal national.

« C'est avec une immense tristesse et une immense douleur que nous annonçons le retour du corps de notre bien-aimé Ouriel Baruch de la bande de Gaza, après deux longues années de prières, d'espoir et de foi », a indiqué la famille de cet habitant de Jérusalem enlevé le 7 octobre 2023 à la fête techno Nova à l'âge de 35 ans.

Les proches de Tamir Nimrodi et Eitan Levy ont également annoncé leur retour en Israël. Chauffeur de taxi âgé de 53 ans, Eitan Levy avait été tué après avoir déposé une amie au kibboutz Beeri le matin de l'attaque du Hamas. Soldat âgé de 18 ans, Tamir Nimrodi avait lui été capturé dans une base militaire à la frontière de Gaza. 

