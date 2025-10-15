Otages à Gaza: quatre nouvelles dépouilles de retour en Israël (armée)

L'armée israélienne a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le retour en Israël de quatre nouvelles dépouilles d'otages, remises un peu plus tôt dans la bande de Gaza par le Hamas à la Croix-Rouge.

Après avoir été réceptionnés par l'armée, "les cercueils (sont entrés en) Israël il y a peu et sont en route vers l'Institut national de médecine légale (pour) des procédures d'identification", indique un communiqué militaire publié mercredi peu après minuit (21H00 GMT mardi).

mj/liu

© Agence France-Presse