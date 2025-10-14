Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Foot: L'Arabie saoudite accrochée par l'Irak mais qualifiée pour le Mondial-2026

AFP / le 14 octobre 2025 à 23h52

L'Arabie saoudite s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 à l'issue d'un résultat nul face à l'Irak (0-0) mardi soir à Jeddah au terme d'un match fermé du groupe B des éliminatoires de la zone asiatique.

L'équipe entraînée par le Français Hervé Renard n'avait besoin que d'un point alors que son adversaire devait impérativement s'imposer pour obtenir le précieux sésame. Aux Etats-Unis, Canada et Mexique, les Faucons verts disputeront leur septième Coupe du monde après celles de 1994, 1998, 2002, 2006 puis 2018 et 2022.

bm/cyj

© Agence France-Presse


L'Arabie saoudite s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 à l'issue d'un résultat nul face à l'Irak (0-0) mardi soir à Jeddah au terme d'un match fermé du groupe B des éliminatoires de la zone asiatique.


L'équipe entraînée par le Français Hervé Renard n'avait besoin que d'un point alors que son adversaire devait impérativement s'imposer pour obtenir le précieux sésame. Aux Etats-Unis, Canada et Mexique, les Faucons verts disputeront leur septième Coupe du monde après celles de 1994, 1998, 2002, 2006 puis 2018 et 2022.



bm/cyj



© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés