Foot: L'Arabie saoudite accrochée par l'Irak mais qualifiée pour le Mondial-2026

L'Arabie saoudite s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 à l'issue d'un résultat nul face à l'Irak (0-0) mardi soir à Jeddah au terme d'un match fermé du groupe B des éliminatoires de la zone asiatique.

L'équipe entraînée par le Français Hervé Renard n'avait besoin que d'un point alors que son adversaire devait impérativement s'imposer pour obtenir le précieux sésame. Aux Etats-Unis, Canada et Mexique, les Faucons verts disputeront leur septième Coupe du monde après celles de 1994, 1998, 2002, 2006 puis 2018 et 2022.

