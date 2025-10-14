Menu
Dernières Infos - Gaza

Otages : restitution d'au moins quatre dépouilles à Israël mardi soir 


AFP / le 14 octobre 2025 à 21h45

Le Hamas va remettre mardi soir à Israël au moins quatre dépouilles retenues otages dans la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP un responsable du mouvement islamiste palestinien sous le couvert de l'anonymat

Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, « nous avons informé les médiateurs que nous remettrons quatre à six corps de prisonniers israéliens ce soir », a déclaré ce responsable. 

Une autre source proche de l'équipe de négociation du Hamas a confirmé cette information.

