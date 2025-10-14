Trump dit que les Etats-Unis « désarmeront » le Hamas s'il ne le fait pas lui-même

« S'ils ne se désarment pas eux-mêmes, nous les désarmerons », a déclaré le président américain Donald Trump mardi à propos du Hamas.

« Cela se passera vite et peut-être violemment », a-t-il encore dit devant la presse à la Maison Blanche, sans donner plus de précisions sur la forme que prendrait une telle opération de désarmement, ni sur le délai qu'il donnait au mouvement islamiste palestinien.