Dernières Infos - Gaza

Trump dit que les Etats-Unis « désarmeront » le Hamas s'il ne le fait pas lui-même


AFP / le 14 octobre 2025 à 21h42

Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes dans le bureau ovale, le 30 janvier 2025 / AFP

« S'ils ne se désarment pas eux-mêmes, nous les désarmerons », a déclaré le président américain Donald Trump mardi à propos du Hamas.

« Cela se passera vite et peut-être violemment », a-t-il encore dit devant la presse à la Maison Blanche, sans donner plus de précisions sur la forme que prendrait une telle opération de désarmement, ni sur le délai qu'il donnait au mouvement islamiste palestinien.

« S'ils ne se désarment pas eux-mêmes, nous les désarmerons », a déclaré le président américain Donald Trump mardi à propos du Hamas.

« Cela se passera vite et peut-être violemment », a-t-il encore dit devant la presse à la Maison Blanche, sans donner plus de précisions sur la forme que prendrait une telle opération de désarmement, ni sur le délai qu'il donnait au mouvement islamiste palestinien.

