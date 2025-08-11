Un Libanais tué par balles par des inconnus à Hoch el-Sayed Ali

Dans le village de Hoch el-Sayed Ali, localité située à cheval entre le Liban et la Syrie, en partie dans la région libanaise du Hermel (Békaa), le Libanais Khodr Mohammad el-Hajj Hassan a été tué par des assaillants qui se trouvaient alors chez lui, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah. Contactée par L'Orient-Le Jour, l'armée libanaise a confirmé cette information, précisant ne pouvoir immédiatement divulguer l'identité des assaillants.

Dans le détail, toujours selon les informations de notre correspondante qui a notamment joint l'oncle de la victime, les frères Khodr et Mahdi Hassan inspectaient leur maison lorsqu'ils ont surpris un groupe de cambrioleurs en train de dérober le mobilier et les effets de leur domicile. Lorsque Khodr Hassan a crié en leur direction, l’un d’eux a tiré sur lui, alors que son frère Mahdi, lui, est sorti indemne. Khodr a été transporté à l’hôpital al-Assi, dans le Hermel, où il a succombé peu après à ses blessures.

Cette localité est régulièrement le théâtre de tensions depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre 2024, sur fond de tracé frontalier non délimité avec la Syrie et de perte d'influence du Hezbollah et des clans chiites qui relèvent de la localité, et jusque dans la région syrienne de Qoussair, au profit de la coalition islamiste sunnite au pouvoir en Syrie. Il n'était pas immédiatement possible de savoir si le meurtre de lundi matin était lié à des tensions transfrontalières.

Le dernier incident remonte à la mi-juin, lorsque des membres des forces de sécurité syriennes y ont effectué des tirs depuis le territoire syrien. Fin avril, une attaque nocturne de drones menée par les forces de sécurité syriennes avait fait au moins six blessés. Les autorités syriennes avaient alors affirmé avoir riposté à des tirs en provenance du territoire libanais, en raison de différends liés à des « activités de contrebande ».

Et en février et mars derniers, des affrontements sporadiques avaient opposé des clans chiites, réputés proches du Hezbollah, aux nouvelles autorités syriennes. Fin mars, les ministres libanais et syrien de la Défense s’étaient rencontrés à Djeddah, en Arabie saoudite. Ils avaient alors convenu de renforcer la coordination sécuritaire et militaire le long de cette frontière commune, longue de 330 kilomètres et réputée poreuse, et signé un accord de principe en vue de sa démarcation. Le 14 avril, le Premier ministre libanais Nawaf Salam s’était rendu à Damas, où il avait rencontré le nouveau dirigeant syrien Ahmad el-Chareh, pour discuter notamment de la sécurité à la frontière. La « délimitation et définition permanente de la frontière entre le Liban et la Syrie » fait partie des 11 points du « plan Barrack » approuvé par le cabinet Salam la semaine dernière.