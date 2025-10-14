Trump demande le retour des corps des otages décédés, « le travail n'est pas terminé » dit-il

Donald Trump a exhorté mardi le Hamas à restituer les corps des otages décédés à Gaza, une étape qu'il juge nécessaire pour passer à la prochaine phase de son plan pour le territoire palestinien.

« Un grand fardeau a été levé, mais le travail N'EST PAS FINI. LES MORTS N'ONT PAS ETE REMIS COMME PROMIS ! », a lancé le président américain sur sa plateforme Truth Social, au lendemain de son déplacement en Israël et en Egypte.