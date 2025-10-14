Menu
Dernières Infos - Israël

Les restes de l'otage Daniel Peretz restitués lundi ont été identifiés


AFP / le 14 octobre 2025 à 20h14

La principale association israélienne militant pour la libération des otages retenus à Gaza a divulgué mardi soir l'identité de la quatrième personne dont les restes ont été restitués la veille par le Hamas, indiquant qu'il s'agissait de Daniel Peretz.

Israël avait annoncé mardi avoir identifié les quatre dépouilles d'otages rendues lundi par le Hamas comme étant celles de trois Israéliens et d'un étudiant népalais, tous enlevés le 7 Octobre 2023. 

Le Forum des familles précise mardi soir que Daniel Peretz est l'un des quatre. Originaire de Yad Binyamin, dans le centre du pays, le capitaine, âgé de 22 ans, a été tué dans l'attaque de son char le 7-Octobre.

